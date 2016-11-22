Мусор из Львова обнаружили под Киевом

"Львовский мусор уже в окрестностях Гнедина! Сегодня ночью на автодороге Киев-Ровно-Рогозов (4 км + 700 м) появились две огромные кучи бытового мусора. Вызвали полицию, сообщили в районную администрацию", - написал А.Лазаренко.

Напомним, под Борисполем полиция задержала два грузовика, которые привезли мусор из Львова.