Мусор из Львова обнаружили под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Мусор из Львова обнаружили в селе Гнедин, что под Киевом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Гнединской сельский голова Александр Лазаренко, передает УНН.
"Львовский мусор уже в окрестностях Гнедина! Сегодня ночью на автодороге Киев-Ровно-Рогозов (4 км + 700 м) появились две огромные кучи бытового мусора. Вызвали полицию, сообщили в районную администрацию", - написал А.Лазаренко.
Напомним, под Борисполем полиция задержала два грузовика, которые привезли мусор из Львова.