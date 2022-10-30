Смертоносна вечірка на Хелловін: кількість загиблих збільшилася до 149

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За словами очевидців, аварія сталася в суботу ввечері у вузькому провулку біля готелю Hamilton у відомому районі нічного життя після того, як туди навалився натовп святкувальників.

Десятки тисяч людей відвідували територію для вечірок на честь Хелловіну.

Наразі було підтверджено загибель 149 (раніше було 146 — ред.) людей, ще 79 (раніше було 150 — ред.) отримали поранення, повідомила пожежна служба, додавши, що кількість загиблих може зрости.

Влада також поінформувала, що постраждалі є люди віком до 20 років.

Спочатку пожежна служба отримала десятки повідомлень від людей із району Ітевон про пацієнтів із проблемами дихання. Рятувальники, направлені на місце події, провели серцево-легеневу реанімацію десяткам постраждалих на сусідній дорозі.

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