Смертоносна вечірка на Хелловін: кількість загиблих збільшилася до 149
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Понад 79 людей постраждали в результаті тисняви в Сеулі, коли величезний натовп ринув у центральний район столиці Південної Кореї на святкування Хелловіну пізно в суботу. Як повідомило агентство Yonhap News Agency Korea, кількість загиблих зросла до 149 людей, передає УНН.
Деталі
За словами очевидців, аварія сталася в суботу ввечері у вузькому провулку біля готелю Hamilton у відомому районі нічного життя після того, як туди навалився натовп святкувальників.
Десятки тисяч людей відвідували територію для вечірок на честь Хелловіну.
Наразі було підтверджено загибель 149 (раніше було 146 — ред.) людей, ще 79 (раніше було 150 — ред.) отримали поранення, повідомила пожежна служба, додавши, що кількість загиблих може зрости.
Влада також поінформувала, що постраждалі є люди віком до 20 років.
Спочатку пожежна служба отримала десятки повідомлень від людей із району Ітевон про пацієнтів із проблемами дихання. Рятувальники, направлені на місце події, провели серцево-легеневу реанімацію десяткам постраждалих на сусідній дорозі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Телескоп Hubble до свята Хелловіну показав знімок вмираючої зірки.