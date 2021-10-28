Телескоп Hubble до свята Хелловіну показав знімок вмираючої зірки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Космічний телескоп "Hubble" отримав найдокладніший на сьогодні знімок зірки CW Leonis, що вмирає, розташованої на відстані 400 світлових років від Землі в напрямку сузір'я Лева. Її світло пробивається через щільні хмари газу та пилу, які утворені зовнішніми шарами CW Leonis, викинутими у простір, інформує УНН.
Деталі
CW Leonis є вуглецевою зіркою – червоним гігантом, в атмосфері якої вуглець переважає над киснем. За оцінками астрономів, спочатку CW Leonis перевершувала Сонце за масою в 3-5 разів, проте до поточного моменту вона "схудла" приблизно на третину.
Вік навколишньої зірки оболонки становить не менше 69 тисяч років, а її неоднорідність і складна структура обумовлені або магнітним циклом CW Leonis, що призводить до періодичного збільшення викиду речовини, або поки невиявленим компаньйоном.