Телескоп Hubble к празднику Хэллоуина показал снимок умирающей звезды
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Космический телескоп "Hubble" получил самый подробный на сегодняшний день снимок умирающей звезды CW Leonis, расположенной на расстоянии 400 световых лет от Земли в направлении созвездия Льва. Ее свет пробивается через плотные облака газа и пыли, образованные внешними слоями CW Leonis, выброшенными в пространство, информирует УНН.
Детали
CW Leonis является углеродистой звездой – красным гигантом, в атмосфере которой углерод преобладает над кислородом. По оценкам астрономов, первоначально CW Leonis превосходила Солнце по массе в 3-5 раз, однако к текущему моменту она "похудела" примерно на треть.
Возраст окружающей звезды оболочки составляет не менее 69 тысяч лет, а ее неоднородность и сложная структура обусловлены либо магнитным циклом CW Leonis, что приводит к периодическому увеличению выброса вещества, либо пока не обнаруженным компаньоном.