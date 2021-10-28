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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Телескоп Hubble к празднику Хэллоуина показал снимок умирающей звезды

Киев • УНН

 • 22555 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Космический телескоп "Hubble" получил самый подробный на сегодняшний день снимок умирающей звезды CW Leonis, расположенной на расстоянии 400 световых лет от Земли в направлении созвездия Льва. Ее свет пробивается через плотные облака газа и пыли, образованные внешними слоями CW Leonis, выброшенными в пространство, информирует УНН.

Телескоп Hubble к празднику Хэллоуина показал снимок умирающей звезды

Детали

CW Leonis является углеродистой звездой – красным гигантом, в атмосфере которой углерод преобладает над кислородом. По оценкам астрономов, первоначально CW Leonis превосходила Солнце по массе в 3-5 раз, однако к текущему моменту она "похудела" примерно на треть.

Возраст окружающей звезды оболочки составляет не менее 69 тысяч лет, а ее неоднородность и сложная структура обусловлены либо магнитным циклом CW Leonis, что приводит к периодическому увеличению выброса вещества, либо пока не обнаруженным компаньоном.

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