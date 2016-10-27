Смертність від меланоми в Україні становить 95%, тоді як в США - лише 5% - інститут дерматокосметології
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Загалом смертність від меланоми в Україні становить 95%, тоді як в США - лише 5%. Такі дані оприлюднені Інститутом дерматокосметології доктора Богомолець, передає УНН.
Так, згідо із інформацією інституту, основна причина разючої відмінності між країнами полягає у пізній діагностиці.
"На жаль українці мало обізнані з факторами що впливають на розвиток меланоми, а також і з ранніми ознаками переродження родимки, а отже звертаються до фахівців з проблемою надто пізно", - підкреслили у інституті.
Водночас, у інституті наголошують на ще одній причині високого рівня смертності від меланоми, а саме - низька обізнаність лікарів-дерматологів та сімейних лікарів з проблемою переродження родимки, її ознаками та ранньою діагностикою.
У інституті також відзначили, що дедалі більше занепокоєння викликає небезпека розвитку меланоми у дітей.
Так, за даними американських дерматологів, наймолодшому пацієнту із меланомою – 8 років.
Натомість, в Україні, за даними Інституту раку, приріст в структурі захворювань на меланому у віці від народження до 29 років складає 1,2%.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними Національного канцер-реєстру Національного Інститут раку, у 2015 році смертність хворих до 1 року з моменту встановлення діагнозу “меланома шкіри” становила 12,1%.
Також нагадаємо, під час ІІ Українського форуму з охорони здоров’я-2016 всі бажаючі мали можливість пройти перевірку на меланому.
Так, серед 24 пацієнтів, медики виявили, трьох, яким необхідне лікування.
За словами лікаря онколога Клініки Спіженко Юрія Кравчука, меланома розвивається надзвичайно швидко, а тому дуже важлива її рання діагностика.
“Є таке захворювання, як меланома — це злоякісна пухлина шкіри. Вона дуже агресивна, дає швидкий метастази і може уразити практично всі органи людського організму. Дуже тяжко її лікувати, практично не можливо”, — зазначив лікар, і наголосив на необхідності попередження меланом шляхом системних перевірок утворень і родимок на шкірі.
За словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основними напрямками у боротьбі з раком є своєчасна діагностика і профілактика.