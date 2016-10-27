Смертность от меланомы в Украине составляет 95%, тогда как в США - лишь 5% - институт дерматокосметологии

Так, согласно информации института, основная причина поразительного различия между странами заключается в поздней диагностике.

"К сожалению украинцы мало знакомы с факторами, влияющими на развитие меланомы, а также с ранними признаками перерождения родинки, а следовательно обращаются к специалистам с проблемой слишком поздно", - подчеркнули в институте.

В то же время, в институте отмечают еще одну причину высокого уровня смертности от меланомы, а именно - низкая осведомленность врачей-дерматологов и семейных врачей о проблеме перерождения родинки, ее признаках и ранней диагностике.

В институте также отметили, что все большее беспокойство вызывает опасность развития меланомы у детей.

Так, по данным американских дерматологов, самому молодому пациенту с меланомой - 8 лет.

Зато в Украине, по данным Института рака, прирост в структуре заболеваний меланомой в возрасте от рождения до 29 лет составляет 1,2%.

Напомним, как сообщал УНН, по данным Национального канцер-реестра Национального Институт рака, в 2015 году смертность больных до 1 года с момента установления диагноза "меланома кожи" составила 12,1%.

Также напомним, во время Второго Украинского форума по здравоохранению-2016 все желающие имели возможность пройти проверку на меланому.

Так, среди 24 пациентов медики обнаружили трех, которым необходимо лечение.

По словам врача онколога Клиники Спиженко Юрия Кравчука, меланома развивается чрезвычайно быстро, а потому очень важна ее ранняя диагностика

"Есть такое заболевание, как меланома - это злокачественная опухоль кожи. Она очень агрессивна, дает быстрые метастазы и может поразить практически все органы человеческого организма. Очень тяжело ее лечить, практически невозможно", - отметил врач и подчеркнул необходимость предупреждения меланом путем системных проверок образований и родинок на коже.

По словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основными направлениями в борьбе с раком является своевременная диагностика и профилактика.