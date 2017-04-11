Смертельна ДТП сталася у Дніпрі

"Аварія сталася в районі Підстанції. Наразі відомо, що є один загиблий. На місці працювали три екіпажі поліції, слідчі, та дві карети швидкої медичної допомоги", - повідомили у поліції.

Постраждалих у тяжкому стані доставили до лікарні ім.Мечникова.

Через ДТП утворились затори у місті, порушено рух громадського транспорту.

Нагадаємо, 9 квітня тринадцять осіб постраждали в ДТП на Хмельниччині.