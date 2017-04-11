Смертельное ДТП произошло в Днепре

“Авария произошла в районе Подстанции. Известно, что один человек погиб.. На месте работали три экипажа полиции, следователи, и две кареты скорой медицинской помощи”, - сообщили в полиции.

Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу Мечникова.

Из-за ДТП образовались пробки в городе, нарушено движение общественного транспорта.

Напомним, 9 апреля тринадцать человек пострадали в ДТП на Хмельнитчине .