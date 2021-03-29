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Смертельна ДТП на виїзді з Києва: у легковика відірвало передню частину, мікроавтобус перекинувся

Київ • УНН

 • 14356 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. У Святошинському районі Києва трапилась масштабна ДТП, у результаті якої водій та пасажир легковика загинули на місці, а іншого постраждалого госпіталізували. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

Деталі

Так, у понеділок, 29 березня, близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про автопригоду з потерпілими на Новоірпінській трасі за участі легковика та мікроавтобусу. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські, медики та рятувальники.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля "Москвич" виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master. В результаті автопригоди загинули водій та пасажир легковика. Ще одного пасажира "Москвича" рятувальники деблокували за допомогою спеціальних інструментів та передали лікарям.

Повідомляється, що водій мікроавтобусу також отримав тілесні ушкодження.

Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці, які опитують свідків автопригоди. Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції. Після завершення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Довідково

За даними правоохоронців, у Київській області за минулі вихідні, 27-28 березня, сталося 60 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула.

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