Смертельна ДТП на виїзді з Києва: у легковика відірвало передню частину, мікроавтобус перекинувся

Деталі

Так, у понеділок, 29 березня, близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про автопригоду з потерпілими на Новоірпінській трасі за участі легковика та мікроавтобусу. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські, медики та рятувальники.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля "Москвич" виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master. В результаті автопригоди загинули водій та пасажир легковика. Ще одного пасажира "Москвича" рятувальники деблокували за допомогою спеціальних інструментів та передали лікарям.

Повідомляється, що водій мікроавтобусу також отримав тілесні ушкодження.

Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці, які опитують свідків автопригоди. Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції. Після завершення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Довідково

За даними правоохоронців, у Київській області за минулі вихідні, 27-28 березня, сталося 60 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула.



