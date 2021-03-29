Смертельное ДТП на выезде из Киева: у легковушки оторвало переднюю часть, микроавтобус перевернулся
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Святошинском районе Киева произошло масштабное ДТП, в результате которого водитель и пассажир легковушки погибли на месте, а другого пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
Детали
Так, в понедельник, 29 марта, около 16:00 в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на Новоирпенской трассе с участием легковушки и микроавтобуса. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские, медики и спасатели.
По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля "Москвич" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом Renault Master. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Еще одного пассажира "Москвича" спасатели деблокировали с помощью специальных инструментов и передали врачам.
Сообщается, что водитель микроавтобуса также получил телесные повреждения.
Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, которые опрашивают свидетелей ДТП. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. После завершения проверки событию будет дана правовая квалификация.
Справка
По данным правоохранителей, в Киевской области за минувшие выходные, 27-28 марта, произошло 60 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб.