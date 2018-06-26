Смертельна ДТП на Рівненщині: відкрито провадження

"За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Наразі слідство триває. З’ясовуються всі обставини аварії.

Нагадаємо, у Рівненській області, біля Сарн, внаслідок ДТП загинули щонайменше троє людей, ще дев’ять постраждали.

Попередньо, водій легкового автомобіля на іноземній реєстрації, який виїжджав із другорядної дороги на головну, не врахував дорожньої обстановки та не надав переваги в русі маршрутному таксі сполученням "Київ-Ковель". У результаті зіткнення транспортні засоби на смузі зустрічного руху врізалися у вантажівку. Згодом стало відомо, що через ДТП загинули чотири людини, ще сімох постраждалих госпіталізували.