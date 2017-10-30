Смерть дитини на Херсощині: батьків арештували на два місяці

Підозрюваним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть однорічної дівчинки, є її рідний батько. З його слів, він бив дружину, яка в той момент тримала на руках доньку, тому дівчинка теж зазнала кількох ударів.

Після чого ні батько, ні мати не викликали лікаря та не надали дитині ніякої допомоги. Попередня причина смерті дівчинки: черепно-мозкова травма, мозкова кома.

За даним фактом цього ж дня в порядку ст. 208 КПК України затримано рідних батька та матір дівчинки. Батьку, який спричинив тілесні ушкодження дитині, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України, матері загиблої дівчинки, яка не надала допомогу дитині після побиття останньої батьком, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 135 КК України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чоловіка на Херсонщині підозрюють у вбивстві своєї однорічної дитини

Обом батькам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Наразі триває досудове розслідування. Відповідно до санкцій статей, які інкримінують горе-батькам, мати може провести за гратами до 8 років, батько – до 10.

Нагадаємо, 20 жовтня на Сумщині поліцейські затримали водія вантажівки, який насмерть збив 12-річного хлопчика і зник з місця ДТП.