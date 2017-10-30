Смерть ребенка в Херсонской области: родителей арестовали на два месяца
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 30 октября. УНН. Во время досудебного расследования родители, которые подозреваются в смерти 1-летнего ребенка, будут находиться за решеткой. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Прокуратуры Херсонской области.
Подозреваемым в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть годовалой девочки, является ее родной отец. По его словам, он бил жену, которая в тот момент держала на руках дочь, поэтому девочка тоже получила несколько ударов.
После чего ни отец, ни мать не вызвали врача и не предоставили ребенку никакой помощи. Предварительная причина смерти девочки: черепно-мозговая травма, мозговая кома.
По данному факту в этот же день в порядке ст. 208 УПК Украины задержали родных отца и мать девочки. Отец, который нанес телесные повреждения ребенку, сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 121 УК Украины, матери погибшей девочки, которая не оказала помощь ребенку после избиения последней отцом, сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 135 УК Украины.
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Обоим родителям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Сейчас продолжается досудебное расследование. В соответствии с санкциями статей, которые инкриминируют горе-родителям, мать может провести за решеткой до 8 лет, отец - до 10.
Напомним, 20 октября в Сумской области полицейские задержали водителя грузовика, который насмерть сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП.