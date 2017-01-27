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Службовцю “Агрейну” обрано міру запобіжного заходу у розмірі 160 тис. грн

Службовцю “Агрейну” обрано міру запобіжного заходу у розмірі 160 тис. грн

Київ • УНН

 • 10823 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні, Дніпровський районний суд м. Києва частково задовольнив клопотання столичної прокуратури та призначив підозрюваному у справі “Агрейну” заставу у розмірі 160 тис. грн, передає УНН.

Прокурор просив суд застосовувати міру запобіжного заходу у вигляді застави розміром 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Суд прийняв рішення застосувати до нього заставу у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що дорівнює 160 тис. грн.

Нагадаємо, напередодні Дніпровський районний суд арештував автомобіль підозрюваного у справі агрохолдингу “Агрейн”.

Як відомо, підозрюваний входить до складу директорів офшорної компанії Agrein Investments Limited, що зареєстрована у Лімассолі (Кіпр).

Раніше в СБУ повідомили, що під час обшуків у підозрюваних службовців “Агрейну” вилучили 60 кг золота у злитках, сертифікати на золоті злитки (999,9 проба) на 400 кг, а також документи і матеріали, що підтверджують незаконну діяльність фігурантів справи.

За даними правоохоронців, посадові особи підприємства підозрюються у шахрайстві, незаконному присвоєнні чужого майна та коштів в особливо великих розмірах.

Також нагадаємо, дані реєстру Міністерства юстиції України свідчать про те, що управлінська компанія “Агрейну” заснована офшорними фірмами з Віргінських островів Кіпру та Лімассолу. А статутний капітал підприємства нараховує всього лише 960 грн.

І це при тому, що цьогоріч “Агрейн” продав зерна на 53 млн доларів, йдеться у рейтингу “Форбсу”.

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