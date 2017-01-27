Служащему "Агрейна" избрали меру пресечения в размере 160 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня Днепровский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и назначил подозреваемому по делу "Агрейна" залог в размере 160 тыс. грн, передает УНН.
Прокурор просил суд применить меру пресечения в виде залога в размере 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Суд принял решение применить к нему залог в размере 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, равный 160 тыс. грн.
Напомним, накануне Днепровский районный суд арестовал автомобиль подозреваемого по делу агрохолдинга "Агрейн".
Как известно, подозреваемый входит в состав директоров оффшорной компании Agrein Investments Limited, зарегистрированной в Лимассоле (Кипр).
Ранее в СБУ сообщили, что во время обысков у подозреваемых служащих "Агрейна" изъяли 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, а также документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела.
По данным правоохранителей, должностные лица предприятия подозреваются в мошенничестве, незаконном присвоении чужого имущества и средств в особо крупных размерах.
Также напомним, данные реестра Министерства юстиции Украины свидетельствуют о том, что управляющая компания "Агрейна" основана оффшорными фирмами с Виргинских островов Кипра и Лимассола. А уставный капитал предприятия насчитывает всего лишь 960 грн.
И это при том, что в этом году "Агрейн" продал зерна на 53 млн долларов, говорится в рейтинге "Форбса".