Службовці викрили підприємство з незаконною реалізацією птиці на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Закарпатській області співробітники податкової міліції викрили посадових осіб підприємства, які ухилились від сплати податків. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що керівники підприємства, яке займається вирощуванням зернових, бобових і насіння олійних культур, навмисно не відобразили в бухгалтерському обліку та податковій звітності операції з реалізації молодняка домашньої птиці.
Зазначається, що такі дії дозволили зловмисникам ухилитися від сплати податку на додану вартість і податку на прибуток на загальну суму понад 4,6 мільйона гривень, що є особливо великим розміром.
“В результаті проведених чотирьох обшуків в офісних та виробничих приміщеннях, а також за місцем проживання засновника і директора підприємства було виявлено поголів’я домашньої птиці в кількості 30 тисяч голів, 30 інкубаційних камер на 40 тисяч яєць кожна, чорнові записи, фінансово-господарські документи, а також невраховані накладні на реалізацію продукції,” — повідомив С.Білан.
Наразі, товари описані, готується клопотання про арешт виявленого.
Як повідомляв УНН, поголів’я птиці в Україні скоротилось за рік на 5,5%.