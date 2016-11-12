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Служащие разоблачили предприятие с незаконной реализацией птицы на Закарпатье

Служащие разоблачили предприятие с незаконной реализацией птицы на Закарпатье

Киев • УНН

 • 7957 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Закарпатской области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц предприятия, которые уклонились от уплаты налогов. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, в ходе расследования уголовного производства было установлено, что руководители предприятия, которое занимается выращиванием зерновых, бобовых и семян масличных культур, намеренно не отразили в бухгалтерском учете и налоговой отчетности операции по реализации молодняка домашней птицы.

Отмечается, что такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 4,6 миллиона гривен, что является особо крупным размером.

"В результате проведенных четырех обысков в офисных и производственных помещениях, а также по месту жительства учредителя и директора предприятия было выявлено поголовье домашней птицы в количестве 30 000 голов, 30 инкубационных камер на 40000 яиц каждая, черновые записи, финансово-хозяйственные документы , а также неучтенные накладные на реализацию продукции ", - сообщил С.Билан.

Сейчас товары описаны, готовится ходатайство об аресте обнаруженного.

Как сообщал УНН, поголовье птицы в Украине сократилось за год на 5,5%.

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