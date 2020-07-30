Слухання у Конгресі США: Facebook погодився, що Китай викрадав технології, Google, Amazon та Apple - ні

Всіх підприємців, які виступали на слуханнях, запитали, чи вважають вони, що влада Китаю крадуть технології у бізнесу США. “Я не знаю про конкретні випадки, коли влада у нас щось викрадала”, — відповів глава Apple Тім Кук. Він додав, що може говорити лише про те, що “знає з перших рук”.

“Я багато чув про це, але особисто не бачив прикладів”, — сказав керівник Amazon Джефф Безос. Він пояснив, що “особисто з цим не стикався”. Директор Google Сундар Пічаї також констатував, що не отримував відомостей про крадіжку технологій китайською владою у його компанії. Пізніше він уточнив, що Google в 2009 році була кібератака з боку осіб, які перебували в Китаї.

“Думаю, детально задокументовано, що китайська влада викрадає технології у американських компаній”, — відповів на те ж питання директор компанії Facebook Марк Цукерберг, який також виступав на слуханнях. Він не уточнив, чи були якісь технології вкрадені у Facebook.

Всім чотирьом бізнесменам було запропоновано сказати, які заходи слід вжити Конгресу США, щоб захистити американські компанії від можливих “агресивних дій і втручання” з боку влади Китаю і європейських країн. Всі четверо керівників промовчали, утримавшись від будь-яких пропозицій.

Слухання в підкомітеті з антимонопольної політики юридичного комітету Палати представників проходять в рамках антимонопольного розслідування відносно вказаних чотирьох компаній.