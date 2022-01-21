"Слуги народу" зберуться на фракцію у понеділок: що розглянуть
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Народні депутати від “Слуги народу” у понеділок, 24 січня, зберуться на перше засідання фракції у 2022 році. Про це журналісту УНН повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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“У нас традиційно засідання фракції у понеділок, напередодні пленарного тижня. Будемо обговорювати законопроекти, які будуть виноситись на розгляд у перший пленарний тиждень. А там, вочевидь, буде і пенсійна реформа (законопроект у першому читанні), для того, щоб ми змогли перейти до другого рівня накопичувальних пенсій”, - розповіла Кравчук.
Деталі
Вона також додала, що на перших пленарних тижнях Верховної Ради також планується обговорити законопроект стосовно економічного паспорта українця.
Доповнення
Перше пленарне засідання Верховної Ради у 2022 році відбудеться 25 січня. Зокрема, це буде останній тиждень у шостій парламентській сесії. Планується, що сьома сесія розпочнеться 1 лютого.
Як інформував УНН, на першому пленарному тижні 2022 року нардепи мають розглянути законопроекти про економічний паспорт українця.