"Слуги народу" проведуть фракцію для обговорення заміни Разумкову - Зеленський

Цитата

“Щодо питання про (першого заступника голови Верховної Ради — ред.) Руслана Стефанчука. Обов’язково буде фракція, яка буде проговорювати, хто може бути тим чи іншим кандидатом монобільшості на місце спікера. В такому форматі у нас завжди все відбувається. Якщо 70 голосів за ту чи іншу кандидатуру, за той чи інший закон, те чи інше рішення, ми домовлялися, що всі підтримуємо”, — розповів Зеленський.

Контекст

Ходили чутки про можливу зміну Разумкова на його першого заступника Руслана Стефанчука, який є більш лояльною до Президента фігурою.

Доповнення

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції “Слуга народу” на зустріч, яка має відбутись у ВР 4 жовтня.



Разумков заявляв, що на зустрічі з фракцією готовий відповісти на всі запитання щодо своєї діяльності за останні два роки.



Контекст

2 жовтня народні депутати від “Слуги народу” у Трускавці зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання Голови Верховної Ради України.



Речниця “Слуги Народу” Юлію Палійчук повідомила, що депутати в понеділок розпочнуть процедуру відкликання Разумкова.