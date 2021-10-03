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"Слуги народа" проведут фракцию для обсуждения замены Разумкова - Зеленский

"Слуги народа" проведут фракцию для обсуждения замены Разумкова - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 19224 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Фракция “Слуга народа” обязательно проведет заседание для обсуждения вопроса кандидатуры на должность председателя Верховной Рады вместо Дмитрия Разумкова. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Трускавце, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Касательно вопроса о (первом заместителе председателя Верховной Рады — ред.) Руслане Стефанчуке. Обязательно фракция, которая будет проговаривать, кто может быть тем или иным кандидатом монобольшиства на место спикера. В таком формате у нас всегда все происходит. Если 70 голосов за ту или иную кандидатуру, за тот или иной закон, то или иное решение, мы договаривались, что все поддерживаем”, — рассказал Зеленский.

Контекст

Ходили слухи о возможной замене Разумкова на его первого заместителя Руслана Стефанчука, который является более лояльной к Президенту фигурой.

Дополнение

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально пригласил народных депутатов фракции “Слуга народа” на встречу, которая должна состояться в ВР 4 октября.

Разумков заявлял, что на встрече с фракцией готов ответить на все вопросы о своей деятельности за последние два года.

Контекст

2 октября народные депутаты от “Слуги народа” в Трускавце собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве Председателя Верховной Рады Украины.

Пресс-секретарь “Слуги народа” Юлию Палийчук сообщила, что депутаты в понедельник начнут процедуру отзыва Разумкова.

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