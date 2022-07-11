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Сльози диктатора: чому ж насправді плакав путін

Сльози диктатора: чому ж насправді плакав путін

Київ • УНН

 • 1915148 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Російський диктатор володимир путін зробив цілу низку хірургічних втручань у зовнішність. Одне з цих втручань і стало колись причиною його сліз. Про це у коментарі УНН розповів пластичний хіруг Дмитро Слоссер.

путін робив пластичні операції і не одну.

Цитата

«Під час його каденції проходили певні зміни. Він робив блефаропластику (зміна форми повіка, розрізу очей – ред.). Ми пам’ятаємо, що в нього був такий друг – Берлусконі (Сільвіо Берлусконі, колишній прем’єр-міністр Італії – ред.), який і підсадив його на пластичні операції. Берлусконі перший зробив пластичні операції, після, мабуть, дав контакти свого пластичного хірурга в Італії. Після цього путін з’явився в дещо оновленому вигляді. Люди, пам’ятаю, навіть писали: «Що з вами сталося, чому ви такий «набряклий»?». Ця фотографія якраз свідчення того, що йому ввели дуже велику кількість препаратів гіалуронової кислоти – це філлери, які наповнюють обличчя для того, щоб усунути вікові зміни. Хірурги або косметологи вводять великі об’єми препарату для того, щоб підкреслити вилиці, підтягується обличчя», - пояснив Слоссер.

Саме операційним втручанням пояснюються сльози під час виступу на Манежній площі у москві в день перемоги на виборах у 2012 році.

«Бачите, тут є родимка, яка знаходиться знизу, а тут вона вже знаходиться набагато вище, сантиметра так на 2,5 – це свідчить про те, що він зробив і пластику повік. Напевно, пам’ятаєте, коли він виходив на площу і раптом заплакав? Ці сльози свідчать не про те, що він розчулився, вони свідчать про те, що вітер подув йому в очі і… в післяопераційний період погано працюють сльозові протоки і виступили сльози – мені це очевидно, як пластичному хірургу. Ми бачимо підтяжку середньої частини обличчя, філлери, ботокс і пластику повік», - пояснив хірург.

Детальніше читайте в матеріалі УНН "путін, двійник чи 3D-модель: аналізує пластичний хірург"

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