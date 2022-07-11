Слезы диктатора: почему же на самом деле плакал путин

путин делал пластические операции и не одну.

Цитата

«Во время его каденции проходили определенные изменения. Он делал блефаропластику (изменение формы век, разреза глаз – ред.). Мы помним, что у него был такой друг Берлускони (Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии - ред.), который и подсадил его на пластические операции. Берлускони первым сделал пластические операции, после, по-видимому, дал контакты своего пластического хирурга в Италии. После этого путин появился в несколько обновленном виде. Люди, помню, даже писали: «Что с вами произошло, почему вы такой «набухший»?». Эта фотография свидетельствует о том, что ему ввели очень большое количество препаратов гиалуроновой кислоты – это филлеры, которые наполняют лицо для того, чтобы устранить возрастные изменения. Хирурги или косметологи вводят большие объемы препарата для того, чтобы подчеркнуть скулы, подтягивается лицо», - пояснил Слоссер.

Именно операционным вмешательством объясняются слезы во время выступления на Манежной площади в Москве в день победы на выборах в 2012 году.

«Видите, здесь есть родинка, которая находится снизу, а здесь она уже находится гораздо выше, сантиметра так на 2,5 – это свидетельствует о том, что он сделал и пластику век. Наверное, помните, когда он выходил на площадь и вдруг заплакал? Эти слезы свидетельствуют не о том, что он растрогался, они свидетельствуют о том, что ветер подул ему в глаза и… в послеоперационный период плохо работают слезовые протоки и выступили слезы – мне это очевидно, как пластическому хирургу. Мы видим подтяжку средней части лица, филлеры, ботокс и пластику век», – объяснил хирург.

Подробнее читайте в материале УНН "путин, двойник или 3D-модель: анализирует пластический хирург"