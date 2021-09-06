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Словенський велогонщик втретє в кар'єрі став переможцем "Вуельти"

Київ • УНН

 • 13844 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Словенський велосипедист Прімож Рогліч з команди "Jumbo-Visma" став тріумфатором велобагатоденки "Вуельти", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Деталі

У загальному заліку легендарної велобагатоденки Рогліч майже на п’ять хвилин випередив іспанця Енріка Маса (“Movistar Team”). Третім став представник Австралії Джек Хейг (“Bahrain Victorious”).

Українець Марк Падун з “Bahrain Victorious” в загальному заліку фінішував 59-м. Відставання від чемпіона Рогліча склало в 3 години 9 хвилин і 46 секунд.

Примітно, що Рогліч є олімпійським чемпіоном 2020 року в індивідуальній гонці.

Крім того, Рогліч став другим гонщиком в історії, який виграв “Вуельту” три рази поспіль. Раніше це вдавалося іспанцеві Роберто Ерасу в 2003-2005 роках.

Нагадаємо

Українець став наймолодшим гонщиком “Джиро д’Італія”.

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