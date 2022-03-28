Словенія повернула до Києва очільника дипмісії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Підполковник словенської армії Боштян Лесяк прибув до Києва і працюватиме тимчасовим повіреним Словенії в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на повідомлення МЗС Словенії.
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“Місто пусте, вдалині чути тривогу та детонації, інакше життя тих, хто залишився в столиці, йде нормально”, – сказав Лесяк, коли прибув до Києва.
Доповнення
15 березня 2022 року прем’єр-міністр Словенії разом зі своїми колегами з Чехії та Польщі відвідав Київ з візитом. З ними провів зустріч президент України Володимир Зеленський.
21 березня уряд Словенії повідомив, що планує повернути своїх дипломатів до Києва.
Boštjan Lesjak je varno prispel v Kijev, kjer bo začel z delom začasnega odpravnika poslov R Slovenije v Ukrajini .
“Mesto je prazno, slišijo se alarmi in detonacije v daljavi, sicer pa življenje za tiste, ki so ostali v prestolnici, poteka normalno,” je dejal ob prihodu. pic.twitter.com/4DA0iI0jwc