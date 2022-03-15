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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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06:08 • 2037 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Чехії, Словенії та Польщі

Президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Чехії, Словенії та Польщі

Київ • УНН

 • 183384 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. До Києва, сьогодні, 15 березня, прибули прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії Матеуш Моравецький, Петр Фіала, Янез Янша та віце-прем’єр Польщі Ярослав Качиньський. Президент України Володимир Зеленський провів з ними зустріч. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Цитата

"Ваш візит до Києва у цей важкий для України час - потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо", - зазначив Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський звернувся до українців в усьому світі: вся торгівля з рф має бути зупинена.

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