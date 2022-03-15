Президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Чехії, Словенії та Польщі

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"Ваш візит до Києва у цей важкий для України час - потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо", - зазначив Зеленський.

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