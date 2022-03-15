Президент Зеленский встретился с премьер-министрами Чехии, Словении и Польши

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киев, сегодня, 15 марта, прибыли премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала, Янез Янша и вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. Президент Украины Владимир Зеленский провел с ними встречу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.