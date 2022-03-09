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Словачинна призначає щоденні поїзди для біженців з України

Словачинна призначає щоденні поїзди для біженців з України

Київ • УНН

 • 71243 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Словачинна призначає щоденні поїзди для вивезення біженців з України з 9 березня. Про це повідомляє Укрзалізниця, пише УНН.

Цитата

"Словачинна призначає щоденні поїзди для вивозу біженців з України. Вони почнуть курсувати з 9 березня", - йдеться у повідомленні компанії у Telegram.

Деталі

Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словачинна) поїзд відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40.

Зворотно поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице о 13:49.

Також щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу - Кошице.

Вказано також, що зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

Доповнення

За даними ООН, потік біженців з України досяг двох мільйонів людей.

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