Словачинна призначає щоденні поїзди для біженців з України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Словачинна призначає щоденні поїзди для вивезення біженців з України з 9 березня. Про це повідомляє Укрзалізниця, пише УНН.
Цитата
"Словачинна призначає щоденні поїзди для вивозу біженців з України. Вони почнуть курсувати з 9 березня", - йдеться у повідомленні компанії у Telegram.
Деталі
Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словачинна) поїзд відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40.
Зворотно поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице о 13:49.
Також щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу - Кошице.
Вказано також, що зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.
Доповнення
За даними ООН, потік біженців з України досяг двох мільйонів людей.