Словакия назначает ежедневные поезда для беженцев из Украины

Цитата

"Словакия назначает ежедневные поезда для вывоза беженцев из Украины. Они начнут курсировать с 9 марта", - говорится в сообщении компании в Telegram.

Детали

Со станции Чиерна-над-Тисоу (Словакия) поезд будет отправляться в 7:00 и прибывать в Чоп в 7:40.

Обратно поезд будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице в 13:49.

Также ежедневно будут курсировать поезда Чиерна-над-Тисоу - Кошице.

Указано также, что со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

Дополнение

По данным ООН, поток беженцев из Украины достиг двух миллионов человек.