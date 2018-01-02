Слідство відкинуло версію про зґвалтування Ноздровскої
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. За попередніми даними, після проведення судово-медичної експертизи слідство відкинуло версію про зґвалтування юристки Ірини Ноздровскої. Про це УНН повідомив речник Головного управління Національної поліції міста Києва Микола Жукович.
Також експертиза підтвердила наявність слідів насильницької смерті на тілі загиблої правозахисниці - колото-різаних ран в області шиї, внаслідок чого версія самогубства також не розглядається.
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Нагадаємо, 1 січня біля села Демидів Вишгородського району Київської області було знайдено тіло зниклої наприкінці грудня у Києві юристки Ірини Ноздровської. Оголений труп жінки виявили близько полудня.
Про зникнення Ноздровської стало відомо ще 29 грудня 2017 року на наступний день після того, як вона “виграла апеляцію” в справі про ДТП, в якому загинула її рідна сестра Світлана Сапатінська — за кермом автомобіля був племінник судді Вишгородського суду.