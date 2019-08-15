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Скотленд-Ярд повідомив про ще одного постраждалого від "Новачка" поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Повторна експертиза крові, взятої у 2018 році у одного із співробітників поліції Вілшира, підтвердила, що той зазнав впливу нервово-паралітичної отрути “Новачок”, повідомляє Скотленд-Ярд. За даними відомства, сліди отруйної речовини були виявлені після зміни методики експертизи, передає УНН.

Раніше вважалося, що від отрути, який, за даними британської влади, використовувався під час замаху на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, в 2018 році постраждав лише сержант Нік Бейлі. Він першим з поліцейських прибув на місце НП і був госпіталізований з ознаками отруєння, але незабаром був виписаний з лікарні.

У березні 2018 року газета Daily Mail повідомляла про госпіталізацію другого поліцейського, у якого спостерігалися “потенційні ознаки отруєння, але зовсім незначні”. Джерело газети стверджувало, що поліцейський доторкнувся до предмету, котрий переніс “вторинне забруднення” “Новачком”.

Тепер Скотленд-Ярд фактично підтвердив цю інформацію. У повідомленні поліції наголошується, що у потерпілого в 2018 році були виявлені симптоми, характерні для впливу мізерної дози “Новачка”, і після надання йому медичної допомоги співробітник поліції повернувся до виконання своїх обов’язків.

Ім’я потерпілого Скотленд-Ярд не розкрив, пославшись на те, що той був належним чином поінформований про підсумки експертизи, отримав необхідну допомогу і побажав залишитися невідомим.

У Скотленд-Ярді відзначили також, що слідчі, які ведуть справу про отруєння Скрипалів, запросили дозвіл на нові експертизи щодо деяких інших осіб, чию кров в 2018 році досліджували в зв’язку з підозрами на контакт з “Новачком”. У відомстві зазначили, що мова не йде про загрозу будь-чиєму життю і здоров’ю, а лише про допомогу в проведенні розслідування.

Як інформував УНН, на початку серпня російське посольство у Британії відреагувало на санкції США через справу Скрипалів.

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