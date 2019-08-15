Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от "Новичка" полицейском
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Повторная экспертиза крови, взятой в 2018 году у одного из сотрудников полиции Уилтшира, подтвердила, что тот подвергнулся воздействию нервно-паралитического яда “Новичок”, сообщает Скотленд-Ярд. По данным ведомства, следы отравляющего вещества были выявлены после изменения методики экспертизы, передает УНН.
Ранее считалось, что от яда, который, по данным британских властей, использовался при покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в 2018 году пострадал лишь сержант Ник Бейли. Он первым из полицейских прибыл на место ЧП и был госпитализирован с признаками отравления, но вскоре был выписан из больницы.
В марте 2018 года газета Daily Mail сообщала о госпитализации второго полицейского, у которого наблюдались “потенциальные признаки отравления, но совсем незначительные”. Источник газеты утверждал, что полицейский прикоснулся к предмету, перенесшему “вторичное загрязнение” “Новичком”.
Теперь Скотленд-Ярд фактически подтвердил эту информацию. В сообщении полиции отмечается, что у пострадавшего в 2018 году были выявлены симптомы, характерные для воздействия мизерной дозы “Новичка”, и после оказания ему медицинской помощи сотрудник полиции вернулся к исполнению своих обязанностей.
Имя пострадавшего Скотленд-Ярд не раскрыл, сославшись на то, что тот был надлежащим образом проинформирован об итогах экспертизы, получил необходимую помощь и пожелал остаться неизвестным.
В Скотленд-Ярде отметили также, что следователи, ведущие дело об отравлении Скрипалей, запросили разрешение на новые экспертизы в отношении некоторых других лиц, чью кровь в 2018 году исследовали в связи с подозрениями на контакт с “Новичком”. В ведомстве указали, что речь не идет об угрозе чьей-либо жизни и здоровью, а лишь о помощи в проведении расследования.
Как информировал УНН, в начале августа российское посольство в Великобритании отреагировало на санкции США из-за дела Скрипалей.