Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от "Новичка" полицейском

Ранее считалось, что от яда, который, по данным британских властей, использовался при покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в 2018 году пострадал лишь сержант Ник Бейли. Он первым из полицейских прибыл на место ЧП и был госпитализирован с признаками отравления, но вскоре был выписан из больницы.

В марте 2018 года газета Daily Mail сообщала о госпитализации второго полицейского, у которого наблюдались “потенциальные признаки отравления, но совсем незначительные”. Источник газеты утверждал, что полицейский прикоснулся к предмету, перенесшему “вторичное загрязнение” “Новичком”.

Теперь Скотленд-Ярд фактически подтвердил эту информацию. В сообщении полиции отмечается, что у пострадавшего в 2018 году были выявлены симптомы, характерные для воздействия мизерной дозы “Новичка”, и после оказания ему медицинской помощи сотрудник полиции вернулся к исполнению своих обязанностей.

Имя пострадавшего Скотленд-Ярд не раскрыл, сославшись на то, что тот был надлежащим образом проинформирован об итогах экспертизы, получил необходимую помощь и пожелал остаться неизвестным.

В Скотленд-Ярде отметили также, что следователи, ведущие дело об отравлении Скрипалей, запросили разрешение на новые экспертизы в отношении некоторых других лиц, чью кровь в 2018 году исследовали в связи с подозрениями на контакт с “Новичком”. В ведомстве указали, что речь не идет об угрозе чьей-либо жизни и здоровью, а лишь о помощи в проведении расследования.

Как информировал УНН, в начале августа российское посольство в Великобритании отреагировало на санкции США из-за дела Скрипалей.