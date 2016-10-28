Скільки чиновників ще не подали декларації повідомив експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За останні декілька днів було подано близько 10 тис. декларацій. Про це в ефірі “5 каналу” повідомив голова правління ГО “Центр протидії корупції” Віталій Шабунін, передає УНН.
“Станом на зараз подано більше 47 тис. щорічних декларацій, 10 тис. з них були подані в останні декілька днів. Не можу зрозуміти, як 47 тис. подати декларації вдалося, серед них депутати, спікер або члени уряду, а тим, хто постійно жаліється — не вдається. Система ж не розрізняє, хто подобається, хто не подобається — зробив все правильно — подаєшся, не зробив правильно — не подаєшся,” — сказав В. Шабунін.
Він додав: “Якщо не встигли податися у зазначений термін, у гру вступає Антикорупційне бюро по статті Кримінального кодексу — до двох років тюрми. Тобто 47 тис. змогли податися і лише 3 тис. — ще не змогли”.
Як повідомляв УНН, до Національного агентства з запобігання корупції надійшло 200 листів-скарг щодо проблемз заповненням електронних декларацій.
Проте, за даними НАЗК станом на 27 жовтня подано близько 52 тис. електронних декларацій.