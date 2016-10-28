Эксперт сообщил, сколько чиновников еще не подали декларации

"По состоянию на сейчас подано более 47 тыс. ежегодных деклараций, 10 тыс. из них были представлены в последние несколько дней. Не могу понять, как 47 тыс. подать декларации удалось, среди них депутаты, спикер или члены правительства, а тем, кто постоянно жалуется - не удается. Система же не различает, кто нравится, кто не нравится - сделал все правильно - подаешься, не сделал правильно - не подаешься", - сказал Шабунин.

Он добавил: "Если не успели подать в указанный срок, в игру вступает Антикоррупционное бюро по статье Уголовного кодекса - до двух лет тюрьмы. То есть 47 тыс. смогли отправить и только 3 тыс. - не смогли".

Как сообщал УНН, в Национальное агентство по предупреждению коррупции поступило 200 писем-жалоб на проблемы с заполнением электронных деклараций.

Однако, по данным НАПК по состоянию на 27 октября подано около 52 тыс. электронных деклараций.