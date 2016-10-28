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15 марта, 19:03 • 116537 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170832 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140656 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132917 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114262 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106337 просмотра

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15 марта, 10:46 • 102081 просмотра

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Эксперт сообщил, сколько чиновников еще не подали декларации

Эксперт сообщил, сколько чиновников еще не подали декларации

Киев • УНН

 • 8467 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. За последние несколько дней было подано около 10 тыс. деклараций. Об этом в эфире "5 канала" сообщил председатель правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает УНН.

"По состоянию на сейчас подано более 47 тыс. ежегодных деклараций, 10 тыс. из них были представлены в последние несколько дней. Не могу понять, как 47 тыс. подать декларации удалось, среди них депутаты, спикер или члены правительства, а тем, кто постоянно жалуется - не удается. Система же не различает, кто нравится, кто не нравится - сделал все правильно - подаешься, не сделал правильно - не подаешься", - сказал Шабунин.

Он добавил: "Если не успели подать в указанный срок, в игру вступает Антикоррупционное бюро по статье Уголовного кодекса - до двух лет тюрьмы. То есть 47 тыс. смогли отправить и только 3 тыс. - не смогли".

Как сообщал УНН, в Национальное агентство по предупреждению коррупции поступило 200 писем-жалоб на проблемы с заполнением электронных деклараций.

Однако, по данным НАПК по состоянию на 27 октября подано около 52 тыс. электронных деклараций.

Украинские Национальные Новости

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