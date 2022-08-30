Схоже на завершальний акорд: знову завдано удару по Антонівському мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. По Антонівському мосту на Херсонщині знову завдали удару. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook та додав, що схоже, що це — завершальний акорд, пише УНН.
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«Херсонщина. Знову приліт по Антонівському мосту! Схоже, що це — завершальний акорд», - повідомив Хлань.
Деталі
Окрім того, ЗМІ та телеграм-канали повідомляють про вибухи в окупованому росіянами Таврійську в Херсонській області — а також у самому Херсоні. Повідомляється, що у Таврійську в районі залізничного вокзалу здіймається дим.
Окрім того, Хлань раніше сьогодні повідомляв, що весь день росіянам прилітає — по ремонтних базах, складах, скупченнях живої сили, у місця перебування їхніх офіцерів.
«У Таврійську детонують боєприпаси, прильоти по Антонівському мосту, щоб ще раз підтвердити його не функціональний статус, Берислав, Нова Каховка, Олешки, Нова Збур‘ївка», - повідомляв він.
Хлань додав, що зранку було скоєно замах на російського майора, якого прислали в область «начальником дежурной части ГИБДД». Поруч з його машиною, де була й родина окупанта, спрацював вибуховий пристрій.
«На жаль, всі живі-здорові. Поки що», - додав Хлань.
Доповнення
Сьогодні, 30 серпня повідомлялося, що українські військові знову вдарили по Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар’ївському мостах, щоб закріпити їхній непрацездатний статус.