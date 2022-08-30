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Похоже на завершающий аккорд: снова нанесен удар по Антоновскому мосту

Киев • УНН

 • 315414 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. По Антоновскому мосту на Херсонщине снова нанесли удар. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook и добавил, что, похоже, это — завершающий аккорд, пишет УНН.

Похоже на завершающий аккорд: снова нанесен удар по Антоновскому мосту

Цитата

«Херсонщина. Снова прилет по Антоновскому мосту! Похоже, что это — завершающий аккорд», – сообщил Хлань.

Детали

Кроме того, СМИ и телеграмм-каналы сообщают о взрывах в оккупированном россиянами Таврийске в Херсонской области — а также в самом Херсоне. Сообщается, что в Таврийске в районе железнодорожного вокзала поднимается дым.

Кроме того, Хлань ранее сегодня сообщал, что весь день россиянам прилетает — по ремонтным базам, складам, скоплениям живой силы, в места пребывания их офицеров.

«В Таврийске детонируют боеприпасы, прилеты по Антоновскому мосту, чтобы еще раз подтвердить его нефункциональный статус, Берислав, Новая Каховка, Олешки, Новая Збурьевка», - сообщал он.

Хлань добавил, что утром было совершено покушение на российского майора, которого прислали в область «начальником дежурной части ГИБДД». Рядом с его машиной, где находилась и семья оккупанта, сработало взрывное устройство.

«К сожалению, все живы-здоровы. Пока что», - добавил Хлань.

Дополнение

Сегодня, 30 августа сообщалось, что украинские военные снова ударили по Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому мосту, чтобы закрепить их нетрудоспособный статус.

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