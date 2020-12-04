Скажена білка вкусила чоловіка: у райцентрі Житомирської області ввели карантин

“2 грудня в Баранівці по вулиці Котляревського комісія... виїхала на місце події. Розслідуванням випадку встановлено, що 1 грудня даний громадянин спіймав у лісі білку та привіз її додому. Вона його покусала за руки. Наступного дня тварина загинула. Вчора він відчув біль у ділянці рани та звернувся в Баранівську лікарню. У тварини відібрали матеріал, який був направлений до житомирської лабораторії... За результатами висновку експертизи у тварини був виявлений вірус сказу”, — розповів Хіміч.

Так, комісія прийняла рішення ввести карантинні обмеження на території Баранівки та прилеглій до нього території в радіусі 3 км карантинні обмеження та затвердила комплексний план проведення профілактичних заходів щодо захворювання тварин на сказ.

Нагадаємо, в Україні з початку цього року зареєстровано 680 випадків сказу серед тварин, найбільше серед котів.

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