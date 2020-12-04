Скажена білка вкусила чоловіка: у райцентрі Житомирської області ввели карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Баранівці через скажену білку яка покусала чоловіка ввели карантинні обмеження. Про це розповів голова надзвичайної протиепізоотичної комісії при Баранівській райдержадміністрації Володимир Хімчі, передає кореспондент УНН.
“2 грудня в Баранівці по вулиці Котляревського комісія... виїхала на місце події. Розслідуванням випадку встановлено, що 1 грудня даний громадянин спіймав у лісі білку та привіз її додому. Вона його покусала за руки. Наступного дня тварина загинула. Вчора він відчув біль у ділянці рани та звернувся в Баранівську лікарню. У тварини відібрали матеріал, який був направлений до житомирської лабораторії... За результатами висновку експертизи у тварини був виявлений вірус сказу”, — розповів Хіміч.
Так, комісія прийняла рішення ввести карантинні обмеження на території Баранівки та прилеглій до нього території в радіусі 3 км карантинні обмеження та затвердила комплексний план проведення профілактичних заходів щодо захворювання тварин на сказ.
Нагадаємо, в Україні з початку цього року зареєстровано 680 випадків сказу серед тварин, найбільше серед котів.
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