Бешеная белка укусила мужчину: в райцентре Житомирской области ввели карантин

“2 декабря в Барановке по улице Котляревского комиссия... выехала на место происшествия. Расследованием случая установлено, что 1 декабря данный гражданин поймал в лесу белку и привез ее домой. Она его покусала за руки. На следующий день животное погибло. Вчера он почувствовал боль в области раны и обратился в Барановскую больницу. У животного отобрали материал, который был направлен в житомирскую лабораторию... По результатам заключения экспертизы у животного был обнаружен вирус бешенства”, — рассказал Химич.

Так, комиссия приняла решение ввести карантинные ограничения на территории Барановки и прилегающей к ней территории в радиусе 3 км карантин и утвердила комплексный план проведения профилактических мероприятий по заболеванию животных бешенством.

Напомним, в Украине с начала этого года зарегистрировано 680 случаев бешенства среди животных, больше всего среди котов.

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