СК РФ порушив нову кримінальну справу проти українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Слідчий комітет Росії порушив ще одну кримінальну справу проти українських військових за “артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури” в Донецькій області. Про це повідомляє сайт комітету, передає УНН.
У повідомленні, зокрема, йдеться про те, що в період із 17 по 29 березня військовослужбовці Збройних Сил України та Національної гвардії, виконуючи накази посадових осіб Міністерства оборони України, нібито “здійснили прицільні артилерійські обстріли з важких видів озброєння об’єктів цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями, в населених пунктах Донецької області”, в результаті чого “загинула місцева мешканка, сім цивільних осіб отримали поранення, частково і повністю зруйновано понад 48 об’єктів, у тому числі житлових будинків”.
“За цими фактами порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)”, — повідомляє СК РФ.
Нагадаємо, за даними прес-центру АТО, за минулу добу бойовики на Донбасі 83 рази обстріляли позиції українських військових.