СК РФ возбудил новое уголовное дело против украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело против украинских военнослужащих за “артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры” в Донецкой области. Об этом сообщает сайт комитета, передает УНН.
В сообщении, в частности, говорится, что в период с 17 по 29 марта военнослужащие Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии, выполняя приказы должностных лиц Министерства обороны Украины, якобы “произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в населенных пунктах Донецкой области”, в результате чего “погибла местная жительница, семь гражданских лиц получили ранения, частично и полностью разрушено более 48 объектов, в том числе жилых домов”.
“По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)”, — сообщает СК РФ.
Напомним, по данным пресс-центра АТО, за прошедшие сутки боевики на Донбассе 83 раза обстреляли позиции украинских военных.