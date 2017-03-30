СК РФ возбудил новое уголовное дело против украинских военных

В сообщении, в частности, говорится, что в период с 17 по 29 марта военнослужащие Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии, выполняя приказы должностных лиц Министерства обороны Украины, якобы “произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в населенных пунктах Донецкой области”, в результате чего “погибла местная жительница, семь гражданских лиц получили ранения, частично и полностью разрушено более 48 объектов, в том числе жилых домов”.

“По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)”, — сообщает СК РФ.

Напомним, по данным пресс-центра АТО, за прошедшие сутки боевики на Донбассе 83 раза обстреляли позиции украинских военных.