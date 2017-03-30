СК РФ возбудил новое уголовное дело против украинских военных

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 69045 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108998 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166978 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122523 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120250 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114437 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105511 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107340 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103793 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157867 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
СК РФ возбудил новое уголовное дело против украинских военных

СК РФ возбудил новое уголовное дело против украинских военных

Киев  •  УНН

 • 9002 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело против украинских военнослужащих за “артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры” в Донецкой области. Об этом сообщает сайт комитета, передает УНН.

В сообщении, в частности, говорится, что в период с 17 по 29 марта военнослужащие Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии, выполняя приказы должностных лиц Министерства обороны Украины, якобы “произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в населенных пунктах Донецкой области”, в результате чего “погибла местная жительница, семь гражданских лиц получили ранения, частично и полностью разрушено более 48 объектов, в том числе жилых домов”.

“По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)”, — сообщает СК РФ.

Напомним, по данным пресс-центра АТО, за прошедшие сутки боевики на Донбассе 83 раза обстреляли позиции украинских военных.

 

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