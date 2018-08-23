СК РФ опублікував відео нападу на поліцейських у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Слідчий комітет Росії опублікував у своєму акаунті в Twitter записи з вуличних камер відеоспостереження моменту нападу на співробітників правоохоронних органів в центрі Москви, повідомляє УНН.
На відео тривалістю 49 секунд видно нападника — темноволосий чоловік з сумкою через плече, він стріляє в бік двох поліцейських, які у відповідь відкривають вогонь. Чоловік відстрілюється від них близько 30 секунд. Також на записі можна побачити постріли силовиків. Згодом, нападник спробував сховатися, але після пострілів поліцейських впав.
Напад стався в 20:00 за київським часом (аналогічний час з місцевим) за адресою: Сівцев Вражек, будинок 43. Був поранений один із співробітників органів, також був поранений сам нападник, пізніше ЗМІ повідомили про його смерть.
Раніше в московському управлінні Слідчого комітету заявили, що “чоловік безпричинно відкрив стрілянину в бік співробітників поліції, які проходили повз”. ЗМІ з посиланням на свої джерела уточнюють, що слідчі розглядають декілька версій нападу, серед них — хуліганські спонукання чоловіка, неадекватна поведінка (імовірно, під впливом наркотиків) або спроба заволодіти табельною зброєю поліцейського.