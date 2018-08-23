СК РФ опубликовал видео нападения на полицейских в Москве

На видео длительностью 49 секунд виден нападавший — темноволосый мужчина с сумкой через плечо, он стреляет в сторону двоих полицейских, которые в ответ открывают огонь. Мужчина отстреливается от них около 30 секунд. Также на записи можно увидеть выстрелы силовиков. После нападавший попытался скрыться, но после выстрелов полицейских упал.​

Нападение произошло в 20:00 по Киеву (аналогичное время с местным) по адресу: Сивцев Вражек, дом 43. Был ранен один из сотрудников органов, также был ранен сам нападавший, позже СМИ сообщили о его смерти.

Ранее в московском управлении Следственного комитета заявили, что “мужчина беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, проходивших мимо”. СМИ со ссылкой на свои источники уточняют, что следователи рассматривают несколько версий нападения, среди них — хулиганские побуждения мужчины, неадекватное поведение (предположительно, под воздействием наркотиков) или попытка завладеть табельным оружием полицейского.