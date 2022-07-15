Сійярто: Угорщина не втручатиметься у війну, але має сценарії на випадок НП

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За словами Сійярто, в інтересах Угорщини "якнайшвидше встановити мир на сході, тому що тоді ми зможемо уникнути небезпечних сценаріїв, підготовлених щодо того, що ми можемо зробити, щоб врятувати і захистити 150 000 угорців, що живуть на Закарпатті". Якщо фронт, можливо, наблизиться до західної частини України, "у нашому випадку це є набагато більшою загрозою безпеці, ніж раніше", вказав він.

Як і будь-яка країна, по сусідству з якою йде війна, вона має бути готова захистити себе у разі потреби, зазначив він.

"У нашій країні також підготовлені сценарії воєнних надзвичайних ситуацій, відведення угорських військових з охорони кордону частково про це", - сказав Сійярто.

При цьому голова МЗС Угорщини зазначив, що малоймовірно, що війна в Україні закінчиться найближчим часом.

Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що Будапешт продовжує проводити політику, щоб шанс залучення до війни був мінімальним. Він сказав, що "ми вже ухвалили достатньо санкційних рішень, але тепер Захід має більше зосередитися на тому, як досягти припинення вогню якнайшвидше і з часом укласти мир".

Сійярто ще раз підтвердив, що Будапешт дотримується того, про що говорив раніше, "і якщо місце для мирних переговорів необхідне, ми відкриті для цього, як ми запропонували відразу після початку війни".

Ми не маємо розбіжностей із Президентом України Володимиром Зеленським, сказав також міністр закордонних справ Угорщини, додавши, що "це просто тому, що у нас різні інтереси".

"Він українець, а ми представляємо інтереси Угорщини. А в чому український інтерес? Залучити до цього конфлікту якнайбільше країн, хоча б за рахунок постачання зброї. З іншого боку, в наших інтересах залишатися осторонь цього конфлікту і звести до мінімуму можливість сповзання у воєнну ситуацію: немає сумніву, що угорсько-українські відносини ще до початку війни характеризувалися напруженими відносинами, проте з того часу, як почалася війна, ми виключили справи, що викликають напруженість", - сказав Сійярто.

Раніше

Сійярто заявляв, що Угорщина відмовилася постачати в Україну зброю, щоб нібито не наражати на загрозу обстрілів росією угорців, які проживають на Закарпатті.