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Ситуація в ООС: бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню

Ситуація в ООС: бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню

Київ • УНН

 • 9219 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС, передає УНН.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме поруч Мар’їнки з напрямку Олександрівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі неподалік Водяного з напрямку Ужівки – з гранатометів різних систем; близько Новогнатівки з напрямку Стили – зі станкового протитанкового гранатомета; поблизу Гнутового з напрямку Заїченкового – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме двічі поблизу Південного з напрямку шахти ім.Гагаріна – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі Зайцевого – з озброєння БМП та стрілецької зброї; поблизу Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, 28 серпня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

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