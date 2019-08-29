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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 15621 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114583 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125372 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116772 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122296 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126533 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 151651 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Ситуация в ООС: боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

Ситуация в ООС: боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

Киев  •  УНН

 • 9217 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно рядом с Марьинкой из направления Александровки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Водяного из направления Ужовки - из гранатометов различных систем; около Новогнатовки из направления Стылы - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Гнутово из направления Заиченкового - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил, а именно дважды вблизи Пивденного из направления шахты им.Гагарина - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Зайцевого - из вооружения БМП и стрелкового оружия; вблизи Луганского из направления Нижнего Лозового - из крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 28 августа боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

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