Ситуация в ООС: боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно рядом с Марьинкой из направления Александровки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Водяного из направления Ужовки - из гранатометов различных систем; около Новогнатовки из направления Стылы - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Гнутово из направления Заиченкового - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил, а именно дважды вблизи Пивденного из направления шахты им.Гагарина - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Зайцевого - из вооружения БМП и стрелкового оружия; вблизи Луганского из направления Нижнего Лозового - из крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, 28 августа боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.