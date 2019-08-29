Ситуация в ООС: боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно рядом с Марьинкой из направления Александровки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Водяного из направления Ужовки - из гранатометов различных систем; около Новогнатовки из направления Стылы - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Гнутово из направления Заиченкового - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил, а именно дважды вблизи Пивденного из направления шахты им.Гагарина - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Зайцевого - из вооружения БМП и стрелкового оружия; вблизи Луганского из направления Нижнего Лозового - из крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 28 августа боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.