Ситуація в Карабасі: віце-президент Єврокомісії зустрівся з президентом Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель у четвер зустрівся в Брюсселі з президентом Вірменії Арменом Саркісяном. Про це повідомляє пресслужба ЕС, передає УНН.
“Вони обговорили ситуацію в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі та навколо неї”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Боррель посилався на угоди про припинення вогню від 10 жовтня та 17 жовтня, які були домовлені як Вірменією, так і Азербайджаном, але не дотримані.
“Європейський Союз продовжує закликати до негайного припинення бойових дій та суворої поваги до узгодженого режиму припинення вогню. Будь-які дії, спрямовані на цивільне населення або спричинення подальших страждань цивільному населенню, повинні негайно припинятися. Високий представник ЄС також наголосив, що сторони зобов’язані повністю виконувати міжнародне гуманітарне право”, — йдеться в заяві.
Додається, що Боррель закликав сторони повернутися до переговорів щодо врегулювання нагірно-карабахського конфлікту під егідою співголов Мінської групи ОБСЄ без попередніх умов і без зволікань.
Як повідомляв УНН, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що говорити про миротворців у Карабасі можна лише після деокупації територій. Проте прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виключив дипломатичне врегулювання конфлікту з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.