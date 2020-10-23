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Ситуация в Карабахе: вице-президент Еврокомиссии встретился с президентом Армении

Ситуация в Карабахе: вице-президент Еврокомиссии встретился с президентом Армении

Киев  •  УНН

 • 11025 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жосеп Боррель в четверг встретился в Брюсселе с президентом Армении Арменом Саркисяном. Об этом сообщает пресс-служба ЕС, передает УНН.

“Они обсудили ситуацию в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Боррель ссылался на соглашения о прекращении огня от 10 октября и 17 октября, которые были оговорены как Арменией, так и Азербайджаном, но не соблюдены.

“Европейский Союз продолжает призывать к немедленному прекращению боевых действий и строгому уважению к согласованному режиму прекращения огня. Любые действия, направленные на гражданское население или причинение дальнейших страданий гражданскому населению, должны немедленно пресекаться. Высокий представитель ЕС также отметил, что стороны обязаны полностью соблюдать международное гуманитарное право”, — говорится в заявлении.

Добавляется, что Боррель призвал стороны вернуться к переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ без предварительных условий и без проволочек.

Как сообщал УНН, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что говорить о миротворцах в Карабахе можно только после деоккупации территорий. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил дипломатическое урегулирование конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

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