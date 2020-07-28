Ситуація у Гонконзі: ЄС обмежить експорт технологій з автономією через китайський закон

“Після початкового обговорення в Раді ЄС із закордонних справ 13 липня 2020 року Рада прийняла сьогодні висновки, які виражають серйозну заклопотаність у зв’язку з законом про національну безпеку в Гонконзі, прийнятим Постійним комітетом Всекитайських зборів народних представників 30 червня 2020 року, — наголошується в ньому. — У цьому документі знову підтверджується підтримка ЄС високого ступеня автономії Гонконгу відповідно до принципу „одна країна — дві системи“ і солідарність з народом Гонконгу, а також викладається комплекс скоординованих заходів у відповідь у різних областях”.

Так, серед заходів значиться “подальше вивчення і обмеження експорту чутливого обладнання і технологій для цільового використання Гонконгом, зокрема тих, щодо яких є обґрунтовані підозри в небажаній експлуатації (технологій), пов’язаної з внутрішніми репресіями, перехопленням внутрішньої інформації і віртуальним стеженням”.

Крім того, ЄС “розгляне наслідки закону про національну безпеку для політики надання притулку, міграції, віз і проживання відповідно до чинного законодавства, в тому числі шляхом обговорення відповідних аспектів на рівні ЄС”. Решта заходів, як перераховується в документі Ради, — це “вивчення можливостей для активізації та координації стипендій та академічних обмінів за участю гонконгських студентів та університетів; подальшу взаємодію з громадянським суспільством Гонконгу і його підтримка; забезпечення постійного спостереження за судовими процесами над демократичними активістами в Гонконзі; обговорення на рівні ЄС потенційних ризиків для громадян Євросоюзу, що створюються законодавством про національну безпеку”.

“Нарешті, у висновках Ради міститься заклик до перегляду здійснення закону про національну безпеку і розгляду наслідків пакету заходів у ЄС до кінця року”, — йдеться в заяві.

Довідка: 30 июня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (парламент КНР) прийняв закон про забезпечення національної безпеки в Гонконзі. Він націлений на запобігання таких злочинів, як сепаратизм, тероризм, підрив державної влади і змову з іноземними силами і передбачає в якості вищої міри покарання за них довічне ув’язнення.

Відповідно до закону, центральна влада КНР створить в цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція адміністрації Гонконгу. Білий дім сприйняв ініціативу Китаю як порушення автономного статусу Гонконгу і вирішив відповісти санкціями.