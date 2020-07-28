Ситуація у Гонконзі: ЄС обмежить експорт технологій з автономією через китайський закон

ukru
19 березня, 18:42 • 57012 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 107688 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 104099 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 119498 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 125618 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120947 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 158038 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125245 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124920 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123993 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 22504 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 37177 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 41939 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 47539 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 24518 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 100077 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 105004 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 92123 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 158038 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 119480 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 55661 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 62904 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 108820 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126933 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 126234 перегляди
Актуальне
Ситуація у Гонконзі: ЄС обмежить експорт технологій з автономією через китайський закон

Ситуація у Гонконзі: ЄС обмежить експорт технологій з автономією через китайський закон

Київ • УНН

 • 11055 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Євросоюз вирішив вжити заходів у відповідь на закон про національну безпеку в Гонконзі, включаючи обмеження експорту технологій в цей спеціальний адміністративний район КНР, які можуть бути використані для переслідувань або масового стеження. Про це йдеться в заяві Ради ЄС, поширеній у вівторок в Брюсселі, інформує УНН.

“Після початкового обговорення в Раді ЄС із закордонних справ 13 липня 2020 року Рада прийняла сьогодні висновки, які виражають серйозну заклопотаність у зв’язку з законом про національну безпеку в Гонконзі, прийнятим Постійним комітетом Всекитайських зборів народних представників 30 червня 2020 року, — наголошується в ньому. — У цьому документі знову підтверджується підтримка ЄС високого ступеня автономії Гонконгу відповідно до принципу „одна країна — дві системи“ і солідарність з народом Гонконгу, а також викладається комплекс скоординованих заходів у відповідь у різних областях”.

Так, серед заходів значиться “подальше вивчення і обмеження експорту чутливого обладнання і технологій для цільового використання Гонконгом, зокрема тих, щодо яких є обґрунтовані підозри в небажаній експлуатації (технологій), пов’язаної з внутрішніми репресіями, перехопленням внутрішньої інформації і віртуальним стеженням”.

Крім того, ЄС “розгляне наслідки закону про національну безпеку для політики надання притулку, міграції, віз і проживання відповідно до чинного законодавства, в тому числі шляхом обговорення відповідних аспектів на рівні ЄС”. Решта заходів, як перераховується в документі Ради, — це “вивчення можливостей для активізації та координації стипендій та академічних обмінів за участю гонконгських студентів та університетів; подальшу взаємодію з громадянським суспільством Гонконгу і його підтримка; забезпечення постійного спостереження за судовими процесами над демократичними активістами в Гонконзі; обговорення на рівні ЄС потенційних ризиків для громадян Євросоюзу, що створюються законодавством про національну безпеку”.

“Нарешті, у висновках Ради міститься заклик до перегляду здійснення закону про національну безпеку і розгляду наслідків пакету заходів у ЄС до кінця року”, — йдеться в заяві.

Довідка: 30 июня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (парламент КНР) прийняв закон про забезпечення національної безпеки в Гонконзі. Він націлений на запобігання таких злочинів, як сепаратизм, тероризм, підрив державної влади і змову з іноземними силами і передбачає в якості вищої міри покарання за них довічне ув’язнення.

Відповідно до закону, центральна влада КНР створить в цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція адміністрації Гонконгу. Білий дім сприйняв ініціативу Китаю як порушення автономного статусу Гонконгу і вирішив відповісти санкціями.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32