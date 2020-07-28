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Ситуация в Гонконге: ЕС ограничит экспорт технологий с автономией из-за китайского закона

Ситуация в Гонконге: ЕС ограничит экспорт технологий с автономией из-за китайского закона

Киев  •  УНН

 • 11054 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Евросоюз решил принять ответные меры на закон о национальной безопасности в Гонконге, включая ограничение экспорта технологий в этот специальный административный район КНР, которые могут быть использованы для преследований или массовой слежки. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе, информирует УНН.

“После первоначального обсуждения в Совете ЕС по иностранным делам 13 июля 2020 года Совет принял сегодня заключения, выражающие серьезную озабоченность в связи с законом о национальной безопасности в Гонконге, принятым Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей 30 июня 2020 года, — отмечается в нем. — В этом документе вновь подтверждается поддержка ЕС высокой степени автономии Гонконга в соответствии с принципом „одна страна — две системы“ и солидарность с народом Гонконга, а также излагается комплекс скоординированных ответных мер в различных областях”.

Так, среди мер значится “дальнейшее изучение и ограничение экспорта чувствительного оборудования и технологий для целевого использования Гонконгом, в частности тех, в отношении которых есть обоснованные подозрения в нежелательной эксплуатации (технологий), связанной с внутренними репрессиями, перехватом внутренней информации и виртуальной слежкой”.

Кроме того, ЕС “рассмотрит последствия закона о национальной безопасности для политики предоставления убежища, миграции, виз и проживания в соответствии с применимым законодательством, в том числе путем обсуждения соответствующих аспектов на уровне ЕС”. Остальные меры, как перечисляется в документе Совета, — это “изучение возможностей для активизации и координации стипендий и академических обменов с участием гонконгских студентов и университетов; дальнейшее взаимодействие с гражданским обществом Гонконга и его поддержка; обеспечение постоянного наблюдения за судебными процессами над демократическими активистами в Гонконге; обсуждение на уровне ЕС потенциальных рисков для граждан Евросоюза, создаваемых законодательством о национальной безопасности”.

“Наконец, в заключениях Совета содержится призыв к пересмотру осуществления закона о национальной безопасности и рассмотрению последствий пакета ответных мер ЕС к концу года”, — говорится в заявлении.

Справка: 30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами и предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение.

Согласно закону, центральные власти КНР создают в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга. Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и решил ответить санкциями.

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