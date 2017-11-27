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Ситуація на сході України повністю контрольована військовими - Полторак

Ситуація на сході України повністю контрольована військовими - Полторак

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Ситуація, яка на сьогодні склалася на сході України, повністю контрольована військовими. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак під час зустрічі з начальником Об’єднаного штабу Збройних Сил Литовської Республіки генерал-майором Віталіюсом Вайкшнорасом, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.

На початку зустрічі глава вітчизняного оборонного відомства генерал армії України Степан Полторак поінформував іноземну делегацію про ситуацію на сході України.

“Ситуація, яка на сьогодні склалася на сході нашої держави, повністю контрольована військовими. Тих сил і засобів, які залучені, достатньо аби справитися із задачами, які стоять перед Збройними Силами України із захисту суверенітету і територіальної цілісності держави. У нас є молоді та розумні командири, які стали справжніми офіцерами уже під час ведення бойових дій і знаходяться на своїх місцях. Вони володіють ситуацією, грамотно і виважено приймають рішення, вміло керують підлеглими”, — повідомив генерал армії України Степан Полторак.

 

Нагадаємо, минулої доби бойовики 12 разів порушували режим тиші, один військовий отримав поранення.

Українські Національні Новини

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