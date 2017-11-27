Ситуація на сході України повністю контрольована військовими - Полторак

На початку зустрічі глава вітчизняного оборонного відомства генерал армії України Степан Полторак поінформував іноземну делегацію про ситуацію на сході України.

“Ситуація, яка на сьогодні склалася на сході нашої держави, повністю контрольована військовими. Тих сил і засобів, які залучені, достатньо аби справитися із задачами, які стоять перед Збройними Силами України із захисту суверенітету і територіальної цілісності держави. У нас є молоді та розумні командири, які стали справжніми офіцерами уже під час ведення бойових дій і знаходяться на своїх місцях. Вони володіють ситуацією, грамотно і виважено приймають рішення, вміло керують підлеглими”, — повідомив генерал армії України Степан Полторак.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 12 разів порушували режим тиші, один військовий отримав поранення.